.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟

  • الخط
صواريخ باليستية إيرانية (أرشيفية- فرانس برس)
صواريخ باليستية إيرانية (أرشيفية - فرانس برس)

بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من أن المفاوضات النووية بلغت مراحلها الأخيرة وسط ترقب بالخروج قريبا بتوافق يعيد إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين الغرب وإيران، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مواطن إيراني.

أكد البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأربعاء، أن تلك العقوبات ستبقى سواء توصل المفاوضون في فيينا إلى اتفاق نووي أو لا.

سفير الإمارات بواشنطن: هجمات أبوظبي نفذت بكروز وباليستي ومسيرات الخليج العربي سفير الإمارات بواشنطن: هجمات أبوظبي نفذت بكروز وباليستي ومسيرات

فما هي تفاصيل أحدث تلك العقوبات الأميركية؟

طالت هذه الدفعة الأحدث من العقوبات الأميركية، محمد علي حسيني، المقيم في إيران، وشبكة الشركات التابعة له، المتهمة بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ الباليستية.

فقد تبين أن حسيني يستخدم شركاته لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي الباليستي وغيرها من المكونات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

بقايا صواريخ إيرانية باليستية عرضت في واشنطن عام 2018 (أرشيفية- رويترز)
بقايا صواريخ إيرانية باليستية عرضت في واشنطن عام 2018 (أرشيفية- رويترز)



كما يشتري مواد لوحدة في الحرس الثوري، مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية، بحسب ما أفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية.

هجمات صاروخية

يشار إلى أن هذا القرار الأميركي أتى بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فضلا عن هجمات عدة طالت منشآت نفطية ومدنية في السعودية والإمارات أيضاً، شنتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية.

مبنى مدمر في أعقاب الهجمات الصاروخية على أربيل (رويترز)
مبنى مدمر في أعقاب الهجمات الصاروخية على أربيل (رويترز)

فقد أوضح براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه العقوبات مرتبطة بالهجمات الباليستية، قائلا في بيان مساء أمس "مع استمرار سعي الولايات المتحدة لدفع إيران إلى معاودة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

يذكر أن طهران كانت نفذت في 13 مارس هجوما على أربيل، تبناه الحرس الثوري في خطوة نادرة حينها. وبعدها شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجوما على منشأة لأرامكو السعودية في 25 مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أخبار الساعة |الدفاع الروسية: لقد تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية أخبار الساعة |الدفاع الروسية: لقد تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية
اكتشف المزيد