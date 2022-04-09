إيران.. هكذا عوقبت 3 فتيات رقصن بمقبرة على صوت موسيقى صادح
المدعي العام: "عائلات المتوفين جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث
أوقف ثلاث نساء في إيران بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في نيشابور (شمال شرق)، كما أعلن المدعي العام في المدينة السبت.
وقال المدعي العام محمد حسيني كما نقلت وكالة الأنباء تسنيم عنه "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة في نيشابور في محافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".
#Iran : 3 women arrested over video widely circulating of them dancing in a cemetery in Neyshabur - prosecutor said that feelings of families of “martyrs” in cemetery had been hurt #نیشابور #ایران pic.twitter.com/eKxJFEuytF— sebastian usher (@sebusher) April 9, 2022
وأضاف المدعي العام أن "عائلات المتوفين جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث بدون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.
وتابع حسيني أن "الشابات عبرن عن ندم وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملا يخالف الأعراف الاجتماعية"، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق في المسألة.
ويحظر القانون الساري حاليا في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، الرقص علنا، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.
وقال خبراء قانون إيرانيون إن "الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك".
وأضافوا "لكن، إذا رقص أحدهم علنا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته".
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