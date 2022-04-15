250 ألف لتر.. إيران: احتجزنا سفينة وقود مهرّبة

أعلنت إيران، الجمعة، نقلاً عن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمحافظة بوشهر غلام حسين حسيني، أنها ضبطت سفينة تحمل وقودا مهربا.

وأكدت احتجاز 7 أفراد من طاقم السفينة المذكورة، وذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المسؤول.

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250 ألف لتر من الوقود

كما أضاف حسيني أن السلطات عثرت على 250 ألف لتر من الوقود أثناء تفتيش السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم السفينة وطاقمها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، لم يحدد المسؤول الإيراني الجهة التي تتبعها السفينة أو جنسية الطاقم.

حوادث مماثلة

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من أخرى مماثلة، فقد أعلنت السلطة القضائية في إيران السبت الماضي، أن الحرس الثوري احتجز سفينة ترفع علما أجنبيا في الخليج العربي كانت تقوم بتهريب الوقود، وأوقفت طاقمها.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني للتلفزيون الحكومي حينها، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج، إلا أنه لم يحدد جنسيتها.

وأضاف أنه تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب وتوقيف أفراد الطاقم الأجانب الـ11 للتحقيق معهم، وفق تعبيره.

يذكر أن القوات الإيرانية كانت أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقيف زورق أجنبي يحمل 150 ألف لتر من المازوت المهرب واحتجاز أفراد طاقمه الأجانب الـ11 من دون كشف أي تفاصيل، في حين أفرجت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، عن ناقلة ترفع العلم الفيتنامي كانت قد استولت عليها في تشرين الأول/أكتوبر في بحر العرب.