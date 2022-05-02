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العلاقات تتأزم بين السويد وإيران بسبب محاكمة حميد نوري

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Supporters of People's Mojahedin Organization of Iran protest outside Stockholm District Court on the first day of the trial of Hamid Noury, 60, accused of involvement in the massacre of political prisoners in Iran in 1988, Stockholm, Sweden August 10, 2021. Stefan Jerrevang/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT.
مناصرون لمنظمة "مجاهدي خلق" يتظاهرون أمام المحكمة حيث يحاكم حميد نوري في ستوكهولم (أرشيفية)
سجون إيران

العلاقات تتأزم بين السويد وإيران بسبب محاكمة حميد نوري

النيابة العامة السويدية طلبت السجن المؤبد للمسؤول السابق في سجن كوهاردشت بسبب مجزرة السجناء في الثمانينيات

طهران – فرانس برس

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استدعت إيران سفير السويد بعد أن طالبت النيابة العامة السويدية بالسجن المؤبد لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

ودانت الخارجية الإيرانية بشدة مساء الأحد اعتقال ومحاكمة حميد نوري، على اعتبار أنها "غير قانونية"، وطالبت بالإفراج عنه.

حميد نوري
حميد نوري

وأكدت أنها قامت باستدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز الخميس الماضي بعد انعقاد جلسة محاكمة لنوري في السويد.

ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.

وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاماً بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.

وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية".

لكن محامي نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم نوفمبر 2019 قالوا إنه لم يكن حاضراً خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.

رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
  • رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
  • رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
2 صور
رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
رسم يظهر حميد نوري خلال محاكمته في السويد
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وأيدت منظمة مجاهدي خلق في البداية الثورة الإيرانية عام 1979 بقيادة الخميني. لكن سرعان ما اختلفت الجماعة مع حكام البلاد الجدد، ودعمت صدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية، واتُهمت بتنفيذ سلسلة من التفجيرات في أوائل الثمانينيات.

ونصحت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة نشرتها على صفحتها في موقع "تويتر"، مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران "بسبب الوضع الأمني".

ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

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