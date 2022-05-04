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السويد: نية إيران إعدام جلالي مقلقة ونطالب بإطلاق سراحه

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أحمد رضا جلالي وزوجته ويدا مهران نيا
أحمد رضا جلالي وزوجته ويدا مهران نيا

السويد: نية إيران إعدام جلالي مقلقة ونطالب بإطلاق سراحه

دبي - العربية.نت

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وصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي اليوم الأربعاء التقارير حول نية إيران تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنها أحمد جلالي بالمقلقة وطالبت بإطلاق سراحه.

إلى هذا، قالت عبر تويتر إن بلادها والاتحاد الأوروبي يدينان عقوبة الإعدام، ويطالبان بإطلاق سراح جلالي.

كما أشارت إلى أن بلادها على تواصل مع إيران.

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يشار إلى أن جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث كان اعتقل في عام 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

محاكمة حميد نوري

أتت تلك الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه حميد نوري وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019 حكما بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر حكومية في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

استدعاء السفير

وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.

في حين استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين السفير السويدي، لنقل اعتراض طهران على "الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة لقضية نوري".

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