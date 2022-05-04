في 21 مايو.. إعدام سويدي من أصل إيراني بتهمة التجسس

أفادت مصادر إيرانية، أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي سيُعدم في 21 مايو/أيار على أبعد تقدير بتهمة التجسس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

واعتقل جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث في عام 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

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وفي عام 2018 منحت السويد أحمد رضا الجنسية بينما كان معتقلاً في السجن.

كما طالبت منظمة العفو الدولية إيران في نوفمبر 2020 بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وتحدثت وزيرة الخارجية السويدية لنظيرها الإيراني ودعته لوقف تنفيذ حكم الإعدام. غير أن إيران رفضت الطلب السويدي وحذرت من "التدخل" في شؤونها.

تجسس.. وتناولات من حكومات غربية

هذا وتطول قائمة المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين اعتقلتهم إيران بتهمة التجسس.

وتتهم منظمات حقوقية طهران باستخدامهم كأدوات للحصول على تنازلات من الحكومات الغربية.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه حميد نوري وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019 حكما بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

يذكر أنه في مارس الماضي، أطلقت إيران سراح المعتقلين الإيرانيين البريطانيين نازنين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري، عقب التوصل إلى تسوية لدين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران عام 1979.

وفي 2016 اعتقلت زاغاري، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، فرع الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه، في طهران أثناء زيارة لأسرتها بعد أن اتُهمت بالتآمر لقلب النظام في إيران.

أما آشوري فهو مهندس متقاعد، فأوقف في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

غير أن الاثنين نفيا التهم الموجهة إليهما.