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مباحثات أوروبية إيرانية في طهران لإنقاذ مفاوضات فيينا

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Iran's Deputy Foreign Minister and Chief Nuclear Negotiator Ali Bagheri Kani meets with Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS), Enrique Mora, in Tehran, Iran, May 11, 2022. Iran's Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مورا يلتقي باقري في طهران اليوم
نووي إيران

مباحثات أوروبية إيرانية في طهران لإنقاذ مفاوضات فيينا

منسّق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا التقى اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري

طهران – فرانس برس

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بدأ الدبلوماسي إنريكي مورا، منسّق الاتحاد الأوروبي للمباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، زيارته لطهران بلقاء كبير مفاوضي إيران علي باقري، اليوم الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن مورا وباقري التقيا في مقر وزارة الخارجية وسط طهران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

من مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني
من مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وعلّقت المباحثات رسميا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أول أمس الاثنين أن مورا سيزور طهران هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثانية منذ توقف المباحثات في فيينا. وتعود الزيارة الأخيرة للدبلوماسي إلى 27 مارس.

مورا يلتقي باقري في طهران اليوم
مورا يلتقي باقري في طهران اليوم
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وأوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده أن "زيارة السيد مورا (الجديدة) تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح"، لكن ذلك "لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف" المفاوضات، كون الرسائل "يتمّ تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أنه لا يجب "حصر المسائل (المعلّقة) بين إيران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري".

وتشدد طهران على ضرورة أن تتخذ واشنطن القرارات "السياسية" التي تتيح إنجاز التفاهم لإحياء اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها.

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