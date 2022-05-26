انهار وسط شارع مزدحم.. ارتفاع ضحايا مبنى عبادان إلى 18

أعلنت السلطات الإيرانية الخميس، مقتل 18 شخصًا في انهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب غرب إيران، في حصيلة جديدة بعد أربعة أيام من المأساة التي وقعت وسط أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

وقال حاكم عبادان إحسان عباس بور لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، "العدد المحدد للأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض ما زال غير معروف لكننا عثرنا على 18 جثة حتى الآن".

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كما أكد أنه "تم انتشال 37 شخصًا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى"، ثم غادر معظمهم. وأضاف أن البحث سيستمر "حتى العثور على آخر جثة".

وكانت حصيلة سابقة أشارت الأربعاء إلى مقتل 14 شخصا.

بدوره، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الأربعاء للتلفزيون الحكومي إن عمليات البحث تسير "ببطء" بسبب "احتمال انهيار مبان قريبة".

وانهار الاثنين جزء كبير من مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق قيد الإنشاء، في عبادان، إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة الأهواز الإيرانية.

ويقع المبنى على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة" بجوار مبانٍ "تجارية وطبية وأخرى تضم" مؤسسات ومكاتب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

كذلك، كشفت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن توقيف 10 أشخاص بينهم رئيس بلدية عبادان واثنان ممن شغلوا المنصب سابقا، إضافة إلى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع، لاتهامهم بـ"المسؤولية" عن انهيار المبنى.

يذكر أن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان كارثة مبنى "بلاسكو وسط طهران، التي وقعت مطلع عام 2017. حيث انهار حينها المبنى المؤلف من 15 طابقا، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى وقتها 22 شخصا بينهم 16 من رجال الإطفاء.

كما ذكر أيضاً بما شهدته عبادان نفسها عام 1978، حيث التهم حريق كبير دار سينما ريكس، وأدى إلى مقتل المئات.