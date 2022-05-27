إيران تستولي على ناقلتي نفط يونانيتين.. وأثينا تتهم طهران بالقرصنة

بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها، أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، احتجاز سفينتين يونانيتين أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية، وق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكر موقع لويد ليست لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها.

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وقال "تم إبلاغ أثينا بسيطرة إيران على ناقلتي نفط تابعتين لها".

أثينا: طهران تمارس القرصنة

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة "القرصنة"، وقالت في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة"، وقدمت احتجاجا رسميا على احتجاز إيران لناقلتي نفط تابعتين لها.

كما دعت المواطنين اليونانيين الى تجنب التوجه الى إيران.

أميركا تدخل على الخط

إلى ذلك، أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط الجمعة أنه يبحث في تقارير تفيد بأن إيران احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين بعد أن هددت طهران باتخاذ اجراءات عقابية بحق أثينا بسبب احتجازها إحدى ناقلات النفط الإيرانية.

وأبلغ القبطان تيموثي هوكينز، المسؤول بالأسطول الخامس، الأسوشيتدبرس بأن البحرية الأمريكية تواصل التحقيق في الواقعة. ولم يخض في التفاصيل.

تهديد بإجراءات عقابية

هذا وكانت طهران لوحت اليوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان ردا على مصادرتها شحنة نفط إيرانية قالت إنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة، وفق ما نقلته "رويترز".

كما طالبت خارجية إيران بالإفراج عن ناقلة النفط (لانا)، معتبرة أن ذلك يشكّل "انتهاكاً" للقوانين الدولية.

من جانبها، أعلنت أثينا الأربعاء أنها ستسلّم واشنطن، حمولة نفط إيراني كانت على متن ناقلة احتجزتها السلطات اليونانية بناء على طلب القضاء الأميركي.

وأفادت التقارير بأنّ الناقلة محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني.

يذكر أنه في 19 نيسان/أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا")، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

أتت تلك الخطوة تنفيذاً لتشديد العقوبات الأميركية والغربية على روسيا جراء العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي من جهة، ومن جهة أخرى تماشياً مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران، لاسيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقع عام 2018.