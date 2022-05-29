فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي

دعت فرنسا، الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج.

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وقبيل ذلك عبّر الاتحاد الأوروبي الأحد عن قلقه البالغ بشأن احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، داعياً طهران إلى خفض التصعيد.

وأضاف الاتحاد في بيان: "عبّرنا عن قلقنا الشديد للسلطات الإيرانية من هذه الأعمال، وندعو إلى سرعة التوضيح والحل وخفض التصعيد".

وأكد البيان على أن حرية الملاحة وتدفق التجارة من المبادئ الأساسية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد يوم الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين "لانتهاكهما أصول الملاحة به". ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.

من جهتها، نفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".

كما أكدت إيران السبت أن أفراد طاقم الناقلتين "في صحة جيدة"، مشيرةً إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.

من جهتها، اتهمت الخارجية اليونانية إيران بـ"القرصنة"، مشيرةً إلى أن تسعة من مواطنيها هم ضمن طاقم السفينتين، رافضةً تحديد عدد البحارة الآخرين.

يأتي هذا وسط توتر العلاقات بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطاً إيرانياً كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.