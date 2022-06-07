.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. الإعدام لشاب قتل رجلي دين طعناً في مشهد

  • الخط
In this handout picture provided by the Fars news agency, mourners carry the flag-clad casket of Iranian Shiite Muslim cleric Mohammad Aslani during his funeral in the northeastern Iranian city of Mashhad, on April 7, 2022. (Photo by FARS NEWS AGENCY / AFP) / / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / FARS NEWS/AMIN FAEZI - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / FARS NEWS/AMIN FAEZI - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
من تشييع أحد رجلي الدين اللذين قتلا في الهجوم في مشهد في أبريل الماضي
سجون إيران

إيران.. الإعدام لشاب قتل رجلي دين طعناً في مشهد

وقع الهجوم في الخامس من أبريل الماضي في أكبر مجمع ديني في إيران والذي يتوجّه إليه آلاف الزوار يومياً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر القضاء الإيراني حكماً بإعدام شخص دِين بقتل رجلَي دين في مدينة مشهد في شمال غربي إيران في أبريل الماضي، وفق ما أفاد متحدث قضائي الثلاثاء.

وقضى اثنان من رجال الدين وأصيب ثالث بجروح بعد طعنهم بالسكين في مشهد في أوائل شهر رمضان. وأوقفت قوات الأمن منفّذ الاعتداء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي "تمت إدانة الشخص الذي طعن رجلي الدين في العتبة الرضوية في مشهد وحكم عليه بالإعدام".

مدينة مشهد (أرشيفية)
مدينة مشهد (أرشيفية)

ووقع الهجوم في الخامس من أبريل في أكبر مجمع ديني في إيران والذي يتوجّه إليه آلاف الزوار يومياً.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، نفّذ الهجوم شخص يدعى عبداللطيف مرادي، وهو أفغاني من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 21 عاماً.

وأشارت التقارير إلى أنه دخل بطريقة غير شرعية إلى إيران قبل نحو عام آتياً من باكستان، واستقر في مشهد، ثاني كبرى مدن إيران.

وأفاد ستايشي أن محامي المتهم "استأنف الحكم، ورفعت القضية للمحكمة العليا التي ستنتظر فيها بتأنٍّ".

رجل الدين محمد أصلاني (يمين الصورة) الذي قتل في الهجوم
رجل الدين محمد أصلاني (يمين الصورة) الذي قتل في الهجوم

وقبل نحو أسبوع من حادثة الطعن في مشهد، قتل اثنان من رجال الدين السنّة بإطلاق نار في محافظة غلستان (شمالاً)، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

طرح نص يطلب من إيران "التعاون التام" أمام الوكالة الذرية إيران نووي إيران طرح نص يطلب من إيران "التعاون التام" أمام الوكالة الذرية

وأشار المصدر في أواخر أبريل الماضي إلى أنه تم توقيف شخص يشتبه بضلوعه في عمل القتل، إضافة الى اثنين من المتواطئين معه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.

والهجمات على رجال الدين ومسؤولي الحكومة نادرة في إيران بعد أن شددت السلطات إجراءات الأمن وشنت حملة على المعارضة.

ومع ذلك لحقت إصابة طفيفة برجل دين محافظ بارز بعد أن هاجمه رجل بسكين بعد صلاة الجمعة في الأسبوع الماضي بمدينة أصفهان في وسط إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قضية هجمات باريس تقترب من النهاية.. ولا إجابات شافية قضية هجمات باريس تقترب من النهاية.. ولا إجابات شافية
اكتشف المزيد