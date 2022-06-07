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مدير بنك إيراني تجاهل إنذاراً ظن أنه خاطئ.. فسُرق 250 صندوقاً منه

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Iranians withdraw money from an ATM machine at a Bank Melli Iran branch in the capital Tehran, on April 24, 2019. Iranians, already hard hit by punishing US economic sanctions, are bracing for more pain after Washington abolished waivers for some countries which had allowed them to buy oil from Iran. / AFP / ATTA KENARE
صرافات آلية تابعة لأحد فروع بنك ملي إيران في طهران (أرشيفية)
اقتصاد إيران

مدير بنك إيراني تجاهل إنذاراً ظن أنه خاطئ.. فسُرق 250 صندوقاً منه

مجموعة اللصوص اخترقت جدار المصرف، الواقع في أحد شوارع طهران الرئيسية، من مبنى مجاور

طهران – أسوشييتد برس

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تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة العشرات من صناديق الودائع في أحد المصارف الإيرانية، بعدما نجحوا في اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة بالعاصمة طهران، حسبما أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي أمس الاثنين.

وقال التقرير إن عدداً من اللصوص استغلوا عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام في إيران واقتحموا فرعاً كبيراً تابعاً لـ"بنك ملي إيران"، وهو البنك الوطني الإيراني، وسرقوا 250 صندوق ودائع.

يذكر أن المنشآت التي تحوي صناديق الودائع مقرها تحت الأرض في كثير من بنوك طهران.

ولم يوضح التقرير طبيعة الودائع التي سرقت من الصناديق أو إجمالي قيمة المسروقات.

وأقر بيان للمصرف بواقعة السطو، لكنه قال إنها تسببت في "خسائر محدودة".

مصارف في أحد شوارع طهران الرئيسية
مصارف في أحد شوارع طهران الرئيسية

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر" إن صافرة إنذار انطلقت، وهو ما أدى إلى إرسال تنبيه آلي لمدير فرع البنك، غير أن الرجل تجاهل الإنذار، لأنه سبق وتلقى إنذارات كاذبة في الماضي.

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أوضحت "مهر" أن نظام الإنذار لم يكن معداً لإخطار أو تنبيه الشرطة.

وعمد اللصوص أيضاً لسرقة كاميرات المراقبة وأجهزة مراقبة أخرى من البنك الواقع في أحد شوارع طهران الرئيسية قرب جامعة طهران وعلى بعد خطوات من مركز للشرطة.

وقالت الشرطة إن هناك العديد من المشتبه بهم، وبينهم موظفون في البنك، يخضعون للتحقيق.

يذكر أن سرقة البنوك الحكومية في إيران نادرة الحدوث.

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