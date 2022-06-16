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إيران.. اعتقال شخص بسبب لقائه بسجينين فرنسيين

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A prison guard stands along a corridor in Tehran's Evin prison June 13, 2006. (AP)
من داخل أحد سجون إيران (تعبيرية)
سجون إيران

إيران.. اعتقال شخص بسبب لقائه بسجينين فرنسيين

أكدت أن المشتبه به المشتبه زار "جاسوسين فرنسيين" مسجونين قبل عيد العمال في إطار "مؤامرة لإثارة الاضطرابات بين العمال"

طهران – أسوشييتد برس

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ألقت السلطات الإيرانية القبض على شخص اتهمته بالتواصل مع مواطنين فرنسيين محتجزين بتهم تجسس، بحسب ما نقلته التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس.

وذكر تقرير التلفزيون أن المشتبه به "ماركسي" وقد زار "جاسوسين فرنسيين" قبل عيد العمال في الأول من مايو الماضي في إطار "مؤامرة لإثارة الاضطرابات بين العمال".

من حتجاجات حاشدة للمعلمين في إيران (أرشيفية)
من حتجاجات حاشدة للمعلمين في إيران (أرشيفية)

وأضاف التقرير أن أجهزة المخابرات اعتقلت المواطن (الذي لم تحدد عن كان رجل أو امرأة) أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر محافظة أذربيجان الغربية.

وقال التلفزيون أيضاً إن المتهم كان مكلفاً "بحشد العمال والمعلمين للاحتجاج في الشوارع".

من حتجاجات حاشدة للمعلمين في إيران (أرشيفية)
من حتجاجات حاشدة للمعلمين في إيران (أرشيفية)
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في مايو الماضي، أكدت إيران أنها احتجزت مواطنين فرنسيين، سيسيل كوهلر (37 عاماً وتشاك باريس (69 عاماً)، قائلة إنهما التقيا بمعلمين محتجين، وشاركا في مسيرة مناهضة للحكومة، وكانا ينظمان احتجاجاً "لإثارة اضطرابات في إيران".

من جهتها، قالت فرنسا إن مواطنيها هما مسؤولة في نقابة للمعلمين بفرنسا وصديقها، وكانا يقضيان عطلة في إيران.

ونظم المعلمون عدة إضرابات واحتجاجات في مدن عبر إيران خلال الأسابيع الأخيرة، للضغط من أجل تحسين الأجور وظروف العمل.

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