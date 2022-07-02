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هجمات مستمرة على رجال الدين بإيران.. وإصابة إمام في أصفهان

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Large dome of the mosque of Sheik Lotfallah in Isfahan, Iran in July 1971. Dome towers over residential and shop and office buildings. (AP Photo/Horst Faas)
أحد مساجد أصفهان (أرشيفية)
إيران و رئيسي

هجمات مستمرة على رجال الدين بإيران.. وإصابة إمام في أصفهان

سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري إمام مسجد في شمال أصفهان بينما كان عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر

طهران – فرانس برس

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أصيب رجل دين بجروح، صباح السبت، في أصفهان في وسط إيران، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني، الذي تحدث عن "هجوم".

وأفاد التلفزيون بأنّ سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري حجة الإسلام (وهي رتبة متوسّطة لدى رجال الدين الشيعة) محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان.

أحد مساجد أصفهان (أرشيفية)
أحد مساجد أصفهان (أرشيفية)
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وقال التلفزيون إن رجل الدين كان عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما وقع "الهجوم".

وبحسب التلفزيون، فإنّ أخوان "لم يصب بجروح خطيرة"، لكنّه نقل إلى المستشفى.

وذكر التلفزيون الرسمي أن دوافع إطلاق النار لم تعرف على الفور.

من تشييع أحد رجلي الدين اللذين قتلا في الهجوم في مشهد في أبريل الماضي
من تشييع أحد رجلي الدين اللذين قتلا في الهجوم في مشهد في أبريل الماضي

وفي أوائل أبريل الماضي، طعن رجل من أصل أوزبكي اثنين من رجال الدين حتى الموت وجرح ثالثاً في مشهد (شمال شرق). وأعدم القاتل شنقاً في 20 يونيو، بحسب السلطة القضائية.

وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، أعلنت وسائل الإعلام مقتل رجلي دين سنّة في بلدة غونباد كافوس شمال البلاد. وتمّ القبض على القتلة الثلاثة المزعومين.

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