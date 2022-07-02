هجمات مستمرة على رجال الدين بإيران.. وإصابة إمام في أصفهان
سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري إمام مسجد في شمال أصفهان بينما كان عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر
أصيب رجل دين بجروح، صباح السبت، في أصفهان في وسط إيران، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني، الذي تحدث عن "هجوم".
وأفاد التلفزيون بأنّ سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري حجة الإسلام (وهي رتبة متوسّطة لدى رجال الدين الشيعة) محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان.
وقال التلفزيون إن رجل الدين كان عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما وقع "الهجوم".
وبحسب التلفزيون، فإنّ أخوان "لم يصب بجروح خطيرة"، لكنّه نقل إلى المستشفى.
وذكر التلفزيون الرسمي أن دوافع إطلاق النار لم تعرف على الفور.
وفي أوائل أبريل الماضي، طعن رجل من أصل أوزبكي اثنين من رجال الدين حتى الموت وجرح ثالثاً في مشهد (شمال شرق). وأعدم القاتل شنقاً في 20 يونيو، بحسب السلطة القضائية.
وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، أعلنت وسائل الإعلام مقتل رجلي دين سنّة في بلدة غونباد كافوس شمال البلاد. وتمّ القبض على القتلة الثلاثة المزعومين.
-
مطار الدمام: الحالة التشغيلية تعود لوضعها الطبيعي وسط ذروة الطلبطالبت إدارة المطار المسافرين على الرحلات الدولية بالحضور قبل ثلاث ساعات من الرحلة سياحة وسفر
-
الدفاع الروسية: تدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في دونباس وميكولايفروسيا تصدر جوازات سفر لسكان دونيتسك.. واستمرار القتال حول ليسيتشانسك.. وسماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف الأوكرانية.. والجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان العرب والعالم
-
هذه تفاصيل "النقل الترددي" لحجاج هذا العامتم توزيع جنسيات العالم على 6 شركات طوافة السعودية