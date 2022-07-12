واشنطن: إيران ستزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها بأوكرانيا
سوليفان أكد أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
وقال سوليفان أيضاً إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال سوليفان إنه من غير الواضح حالياً ما إذا كانت إيران قد زودت روسيا بالفعل بأي مسيرات، إلا أنه أضاف أن واشنطن لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام تلك المسيرات هذا الشهر.
واعتبر أن هذا الأمر يدّل على أن القصف الروسي لأوكرانيا، الذي منحها مكاسب في شرق البلاد مؤخراً، جاء على حساب ترسانة روسيا من الأسلحة.
وأشار سوليفان إلى أن المسيرات التي تنوي إيران تزويد روسيا بها مماثلة لتلك التي ترسلها طهران لميليشيا الحوثيين.
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