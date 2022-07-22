غروسي: البرنامج النووي الإيراني يتقدم "بسرعة"

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة"، وأن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية.

وقال لصحيفة "إلباييس" الإسبانية في مقابلة نشرت الجمعة، إن "الخلاصة هي أن على مدى ما يقرب من 5 أسابيع كانت لدي رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدم بسرعة. لذلك إذا تم التوصل لاتفاق سيكون صعباً للغاية بالنسبة لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري"، وفق رويترز.

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"مهمة بالغة التعقيد"

كما أضاف غروسي الذي يزور مدريد، أن إعادة بناء هذه الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة بسبب غياب المراقبة من الوكالة "ليس مستحيلاً، لكنه سيتطلب مهمة بالغة التعقيد وربما بعض الاتفاقات المحددة".

كذلك أردف: "تحتاج الوكالة لإعادة بناء قاعدة بيانات بدونها سيتأسس أي اتفاق على أساس هش للغاية لأننا إذا لم نعرف ما الذي هناك، كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها دون استخدام؟".

ولدى سؤاله عن تقرير نشرته رويترز عن تصعيد إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم أكثر باستعمال معدات متقدمة في منشأة فوردو تحت الأرض، قال إن "التقدم الفني للبرنامج الإيراني مستقر".

"ضربة قاتلة"

يذكر أن إيران كانت بدأت في يونيو بإزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

وقال غروسي وقتها إن الأمر قد يشكل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018.

يأتي ذلك فيما تحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس.