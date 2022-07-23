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الأهواز تعاني العطش.. واعتقالات أمنية تطال المحتجين

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طغيان مياه نهر كارون في مدينة الأهواز
نهر كارون في مدينة الأهواز

الأهواز تعاني العطش.. واعتقالات أمنية تطال المحتجين

دبي – مسعود الزاهد

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الاحتجاج على معضلة الجفاف الناجمة عن السياسات البيئية الخاطئة لم يتوقف في منطقة دون سواها في مناطق إيرانية عدة.

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فبعد الجفاف الذي أصاب بحيرة أورمية في أذربيجان الإيرانية، فإن الأهواز التي شهدت قبل عام ونيف "انتفاضة العطش"، عادت بأنهارها الخمسة، مرة أخرى إلى رأس قائمة المناطق التي تعاني من هذه الأزمة البيئية.

نفوق المواشي

ونشرت في الأيام الأخيرة صور وفيديوهات تظهر نفوق المواشي نتيجة للعطش في منطقة تعد من أحر البقع على الكرة الأرضية وهي بحاجة إلى تدفق مستمر للمياه ولكن وجود عشرات السدود والأنفاق على روافد هذه الأنهر التي أنشئت لنقل المياه إلى المناطق الداخلية، تحول دون ذلك.

وفي هذا الإطار، دعا عدد من النشطاء والشيوخ العرب إلى تنظيم تجمعات احتجاجية لمطالبة السلطات بإيجاد حل لهذه الأزمة، وجاء الرد من الجهات الأمنية التي أقدمت فجر اليوم السبت بحملة اعتقالات في حقهم.

اعتقال منظمي الاحتجاجات

وكان من المقرر أن تقام التظاهرة أمام مكتب القائم مقام في مدينة الأهواز إلا أن الحل الأمني كان بالمرصاد.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران خصوصاً في الوسط والجنوب الغربي، احتجاجات على خلفية شح المياه والجفاف لأسباب عدة، أبرزها شح كميات المتساقطات في مناطق واسعة من البلاد.

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