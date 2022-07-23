الأهواز تعاني العطش.. واعتقالات أمنية تطال المحتجين

الاحتجاج على معضلة الجفاف الناجمة عن السياسات البيئية الخاطئة لم يتوقف في منطقة دون سواها في مناطق إيرانية عدة.
فبعد الجفاف الذي أصاب بحيرة أورمية في أذربيجان الإيرانية، فإن الأهواز التي شهدت قبل عام ونيف "انتفاضة العطش"، عادت بأنهارها الخمسة، مرة أخرى إلى رأس قائمة المناطق التي تعاني من هذه الأزمة البيئية.
نفوق المواشي
ونشرت في الأيام الأخيرة صور وفيديوهات تظهر نفوق المواشي نتيجة للعطش في منطقة تعد من أحر البقع على الكرة الأرضية وهي بحاجة إلى تدفق مستمر للمياه ولكن وجود عشرات السدود والأنفاق على روافد هذه الأنهر التي أنشئت لنقل المياه إلى المناطق الداخلية، تحول دون ذلك.
وفي هذا الإطار، دعا عدد من النشطاء والشيوخ العرب إلى تنظيم تجمعات احتجاجية لمطالبة السلطات بإيجاد حل لهذه الأزمة، وجاء الرد من الجهات الأمنية التي أقدمت فجر اليوم السبت بحملة اعتقالات في حقهم.
اعتقال منظمي الاحتجاجات
وكان من المقرر أن تقام التظاهرة أمام مكتب القائم مقام في مدينة الأهواز إلا أن الحل الأمني كان بالمرصاد.
يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران خصوصاً في الوسط والجنوب الغربي، احتجاجات على خلفية شح المياه والجفاف لأسباب عدة، أبرزها شح كميات المتساقطات في مناطق واسعة من البلاد.
-
موسكو تنتقد إدانة الأمم المتحدة لهجوم أوديسا "دون تحقق"انتقدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانة الأمم المتحدة لهجوم أوديسا في أوكرانيا "دون تحقق".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر ... العرب والعالم
-
أزمات الإخوان تتعمق.. كيان جديد لجبهة منيرباتت جماعة الإخوان كيانين فعلياً بعد إعلان جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير تشكيل مجلس شورى جديد مواز لمجلس الشورى المنتمي لجبهة اسطنبول بقيادة محمود ... مصر
-
شعر به سكان الإمارات.. زلزال يضرب إيران بقوة 5.5 درجةوقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في مناطق في جنوب غرب إيران، اليوم السبت، فيما شعر سكان مدينة دبي في الإمارات بهزة أرضية خفيفة.وأعلن المرصد ... الخليج العربي