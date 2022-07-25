زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين بأن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل الإيراني القول إن الزلزال هز ضواحي محافظتي فارس وهرمزكان الجنوبيتين.

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وأشارت إلى عدم تسجيل أي خسائر جراء الزلزال حتى الآن.

وقبل يومين وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في مناطق في جنوب غرب إيران، فيما شعر سكان مدينة دبي في الإمارات بهزة أرضية خفيفة.

وفي 2 يوليو الماضي، ضربت هزات أرضية جنوبي إيران، فيما شعر بها بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران.

وبعد نحو ساعتين، رصد زلزال آخر جنوبي إيران أيضا وبنفس القوة، وفق تغريدة أخرى للمركز.

كما أضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم جنوبي البلاد.

يذكر أن إيران تقع عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.