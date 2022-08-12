واشنطن: مسؤولون روس تدربوا في إيران في إطار صفقة طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن مسؤولين من روسيا تدربوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مسيرة بين البلدين.

وقال مسؤولون أميركيون الشهر الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة،

ومنها طائرات يمكن تسليحها، وأن مسؤولين روسا زاروا إيران لمشاهدة طائرات بدون طيار هجومية.

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وأثار هذا الادعاء مخاوف من أن إيران، التي تزود حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مسيرة، تدعم روسيا الآن في حربها بأوكرانيا.

ونفى وزير الخارجية الإيراني الزعم في ذاك الوقت، بل واتصل هاتفيا بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.



وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في أثناء إفادة عبر الهاتف، الخميس، إن المسؤولين الروس أجروا تدريبات في إيران "خلال الأسابيع العديدة الماضية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستطبق بقوة" عقوباتها على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية. وأوضح باتيل أن عمليات نقل طائرات مسيرة بين البلدين "يُحتمل أن تخضع للعقوبات بموجب العديد من السلطات".



وتابع: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن استخدام إيران للطائرات المسيرة وانتشارها. لقد استُخدمت في مهاجمة القوات الأميركية وشركائنا في المنطقة وكيانات الشحن الدولية".

والأربعاء، أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن عناصر روسية تدربت في إيران على تشغيل الطائرات المسيرة، مؤكدا أن وفدا روسيا زار مطارا في وسط إيران مرتين منذ يونيو لفحص الطائرات المسيرة. وفق ما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول الأميركي.

وأضاف أن إيران ستزود روسيا بمئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.