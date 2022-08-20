مسؤول أميركي: إيران تخلت عن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

كشف مسؤول أميركي كبير بإدارة الرئيس جو بايدن أن إيران تخلت رسمياً عن مطلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، الذي كان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الجمعة إن طهران لم تطالب في ردها الاثنين على مقترح الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء اتفاق 2015، بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، الذي يعد "خطاً أحمراً" بالنسبة إليها.

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كما أكد أن "النسخة الحالية من النص وما يطالبون به تسقط هذا المطلب"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة رفضت هذا الطلب مراراً وتكراراً. وأضاف: "لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب".

"لا تزال غير مؤكدة"

كذلك أوضح أن طهران تخلت عن مطالب رفع العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

وشدد المسؤول على أن "الرئيس كان حازماً وثابتاً على أنه لن يرفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب".

غير أنه قال إنه في حين أن الصفقة الآن "أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات. سيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي".

تسريبات لصفقة مرتقبة

تأتي تلك التصريحات بعد نقل قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر الخميس تسريبات لصفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران.

وزعمت المصادر الإيرانية أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفاً، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.

كما ادعت أن واشنطن وافقت على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية، والاتفاق على بيع طهران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً.

خلال 4 أشهر

كذلك أردفت أن الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران ستسفر عن تبادل السجناء.

فيما ختمت أن الصفقة المرتقبة بين الجانبين ستطبق خلال 4 أشهر.

غير أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون قالت إن التقارير عن "تنازلات" للعودة للاتفاق النووي مع إيران خاطئة تماماً، وفق ما نقل عنها موقع "أكسيوس".

مرحلة حاسمة

يذكر أن المفاوضات النووية التي امتدت أشهراً كانت دخلت مؤخراً مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة، لاسيما أن طهران وواشنطن لا تفضلان الإعلان عن موت هذا الاتفاق.

في حين تعكف حالياً الأطراف المعنية، خصوصاً بروكسل وواشنطن، على دراسة الرد الذي تقدمت به طهران على مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لإنجاز تفاهم أخير.

وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا بأبريل من العام الماضي 2021. إلا أنها توقفت في يونيو لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد أوروبي، وحرص أميركي على التوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن.