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رئيسي: يجب رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإحياء النووي

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ابراهيم رئيسي (آرشیوی- رويترز)
ابراهيم رئيسي (أرشیفية- رويترز)

رئيسي: يجب رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإحياء النووي

دبي- العربية.نت

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بعد مرور سنة على تسلمه الرئاسة، شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين على أهمية رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وحل كافة قضايا الضمانات التي طلبتها إيران خلال المفاوضات النووية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

كما اعتبر أن التقنية النووية "حق مسلّم به لبلاده"، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد منع طهران منه.

واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق مع إيران.. لكن ما زال هناك ثغرات إيران واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق مع إيران.. لكن ما زال هناك ثغرات

خطوة متهورة

إلى ذلك، توعد رئيسي إسرائيل "بالدمار، قائلاً "قد لا يبقى من إسرائيل شيء إذا قامت بأي خطوة متهورة ضد بلادنا".

وأشار إلى أن تل أبيب لا تريد حصول بلاده على التقنية النووية، لكنه أردف أن " طهران حصلت عليها"

من فيينا (أرشيفية من فرانس برس)
من فيينا (أرشيفية من فرانس برس)

تأتي تلك التصريحات بعد أن دخلت المفاوضات النووية التي انطلقت في فيينا بأبريل العام الماضي(2021) آخر مراحلها، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تلك المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) نصاً نهائياً لإعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

لتسلم إيران ردها على هذا النص مع بعض الملاحظات التي لم يكشف عنها الأسبوع الماضي. ثم أميركا التي قدمت بدورها ردها للمنسق الأوروبي قبل أيام.

لتصبح الكرة حالياً في الملعب الإيراني، حيث من المفترض أن ترد طهران على الرد الأميركي أيضا خلال الأيام المقبلة.

إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين من البلدين أوضحت مؤخراً انهما اقتربا من إعادة إحياء هذا الاتفاق.

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