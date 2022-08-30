مسؤول أميركي: روسيا تواجه إخفاقات مع المسيرات الإيرانية

قال مسؤولون أميركيون إن طائرات شحن روسية قامت بشحن عشرات الطائرات القتالية الإيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، في خطوة تؤكد عمق العلاقات بين موسكو وطهران وتظهر أيضاً معاناة روسيا في إمداد جيشها المنهك.

وبحسب المخابرات الأميركية، فقد غادرت طائرات النقل الروسية إيران في 19 أغسطس محملةً على الأقل بنوعين من الطائرات بدون طيار، وكلاهما قادر على حمل ذخائر لشن هجمات على الرادارات والمدفعية والأهداف العسكرية الأخرى، وفقاً لمعلومات استخبارية جمعتها وكالات التجسس الأميركية وغيرها.

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وقال مسؤولون أمنيون من الولايات المتحدة وحكومة حليفة لها في مقابلات إنه في حين أن هذه الطائرات يمكن أن تقدم دفعة كبيرة للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، فإن النقل شابته مشاكل فنية.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الطائرات بدون طيار الإيرانية شهدت إخفاقات عديدة في الاختبارات الأولية التي أجراها الروس حيث ظهرت العديد من الأخطاء في النظام وهو ما دفع الروس للتعبير عن عدم رضاهم عن جودة الطائرات ونوعيتها، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، فقد يساعد وصول الطائرات الإيرانية بدون طيار في سد فجوة كبيرة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تمتلك روسيا حالياً ما بين 1500 و2000 طائرة استطلاع عسكرية بدون طيار، منها عدد قليل نسبياً من الطائرات بدون طيار الهجومية من النوع الذي يمكنه ضرب أهداف بدقة في عمق أراضي "العدو".

وفي مقابلات، قال مسؤولون أمنيون أميركيون وحلفاؤهم إن الطائرات الروسية توجهت إلى منشأة عسكرية إيرانية لشحن الطائرات بدون طيار على مدى عدة أيام في منتصف أغسطس.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن الشحنة الأولية تضمنت طرازين من طائرات "شاهد" بدون طيار: "شاهد 129" و"شاهد 191"، بالإضافة إلى طائرات "مهاجر 6"، وتعتبر جميعها من بين أفضل الطائرات بدون طيار العسكرية الإيرانية الصنع، وهي مصممة للهجمات وكذلك للمراقبة. كما سافر خبراء تقنيون إيرانيون إلى روسيا للمساعدة في إدارة هذه الأنظمة، في المقابل خضع ضباط عسكريون روس للتدريب في إيران.

من جهته، قال مايكل نايتس، الخبير العسكري والأمني في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إنه بينما أرسلت إيران طائرات عسكرية بدون طيار لجماعات مسلحة تعمل عنها بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن، فإنها نادراً ما اختبرت هذه النماذج وسط تشويش إلكتروني أو في ظل وجود أنظمة مكافحة الطائرات المتطورة المستخدمة في أوكرانيا.

وأضاف نايتس أن "هذه الطائرات الإيرانية بدون طيار لم تعمل في بيئة دفاع جوي متطورة من قبل.. وهي لم تقم بعمل جيد بشكل عام، لذلك لن أتفاجأ أنه في بيئة أكثر كثافة مثل أوكرانيا، سيكون لديهم بعض المشاكل".