انفجار قوي يهز مصفاة عبادان في إيران.. ولا خسائر بشرية

عاد مسلسل الانفجارات الغامضة مجددا في إيران، فقد سمع دوي انفجار قوي بمصفاة عبادان جنوب غرب البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، فجر الجمعة.

كما أكدت الوكالة أنه لا خسائر بشرية أو اضرار مادية في الانفجار الذي تسبب بصوت رهيب.

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من جانبها، قالت إدارة العلاقات العامة في شركة آبادان لتكرير النفط: إن صوت الانفجار كان سببه خلل فني.

يذكر أن مصفاة عبادان للنفط هي واحدة من أكبر المصافي في إيران.

شبهات

يأتي هذا الانفجار ليضاف إلى سلسلة من الحرائق و الانفجارات التي طالت مؤخرا بشكل أثار الشبهات، مواقع صناعية من حين لآخر، فيما ألقت السلطات الإيرانية بالمسؤولية في معظم تلك الحوادث إلى أعطال فنية.

كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة لهجمات عدة خلال السنوات الماضية، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وكان آخرها، في يوليو الماضي، حيث وقع انفجار داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.