إيران: أرسلنا الرد على مسودة الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس إن طهران أرسلت إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأميركي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفق ما نقلته قناة "إيران انترناشيونال".

كما أوضح أن رد بلاده كان مبنيا على "نهج بناء"، مؤكداً أن رد إيران على المقترحات الأميركية "يهدف إلى اختتام المفاوضات".

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وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد في وقت سابق الخميس، على أن بلاده أبدت "حسن نيتها وجديتها" من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن طهران تدرس الموقف الأميركي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وتقوم بإعداد الإجابة. وقال "لقد أظهرنا حسن نيتنا ونراجع النص بعناية ونستعد للرد بسرعة على أطراف مفاوضات رفع العقوبات"، في إشارة إلى المفاوضات النووية.

وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015

أتى ذلك، بعدما قدم الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق، في 8 أغسطس الماضي وبعد جولات ومفاوضات ماراثونية انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً "نهائياً" للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

لترد لاحقاً طهران على هذا النص مرفقة به بعض المطالب أو التعديلات التي لم يكشف عنها.

لتسلم واشنطن، الأسبوع الماضي أيضا، ردها على الرد الإيراني.