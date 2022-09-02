غير عقلاني وخطوة للوراء.. تعليق أميركي أوروبي على رد إيران

تلقى الرد الإيراني خلال الساعات الماضية على مسودة الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي، سلسلة من الانتقادات والتوصيفات أيضا.

فقد اعتبر مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا الرد مثل "خطوة إلى الوراء"، بعد شهور من المفاوضات.

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وفي حين رفض الخوض في تفاصيل بشأن المقترحات الإيرانية، إلا أنه قال "بناء على ردودهم يبدو أننا نتراجع إلى الوراء، بحسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو الأميركية.".

سلبي وغير عقلاني

بدوره اتفق دبلوماسي أوروبي، مع تصريحات المسؤول الأميركي، واصفاً الرد الإيراني بـ"السلبي وغير العقلاني".

بينما نقلت المجلة عن شخص آخر قالت إنه على دراية بالموضوع ولم تسمه القول إن الرد الإيراني "لا يبدو جيدا على الإطلاق".

في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة أنها على استعداد لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع المقبل لإعلان الاتفاق النهائي، في إشارة إلى الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني.

ضمانات أقوى

أتى ذلك، بعد أن أعلن كنعاني مساء أمس أن بلاده أرسلت لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، (المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية) ما وصفه بالرد البناء.

فيما شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق على ضرورة أن يتضمن النص ضمانات أقوى، دون أن يوضح ماهية تلك الضمانات أو تفاصيل أوفى.

إلا أن العديد من المعلومات والتصريحات الإيرانية السابقة كانت أشارت إلى التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن التعهد بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق.

لكن عدة مسؤولين أميركيين أوضحوا أن بايدن لا يمكنه تقديم تعهد بعدم انسحاب أي رئيس مقبل، لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم بوريل، الرد الإيراني الأول قبل نحو أسبوعين (منتصف أغسطس 2022)، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران أمس، والذي وضع المحادثات ثانية في مهب الريح