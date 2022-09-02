مسؤول أميركي ينفي: لا اتفاق نووياً خلال أيام

بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت رداً إيرانياً غير بناء وغير مشجع على مسودة الاتحاد الأوروبي النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، عاد مسؤول أميركي ونفى أن يتم التوقيع خلال أيام.

وأضاف أن بلاده قد تؤجل إبرام الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر، وذلك وفقاً لما نقله عنه موقع "أكسيوس".

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"خيبة أمل"

كما اعتبر المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن الرد الإيراني على مقترح العودة للاتفاق النووي خطوة للوراء، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية قابلت جواب طهران بـ"خيبة أمل".

وأكد أن هناك توقعات باستمرار المراسلات لمحاولة التوصل لحل يعيد الاتفاق النووي.

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية للعربية/الحدث أن "الرد الإيراني لم يكن بناء".

في حين أوضح البيت الأبيض بتصريحات للعربية/الحدث أن واشنطن تدرس رد طهران وتنسق مع حلفائها بشأنه.

كما أكد أن هناك ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي، مشدداً على أن الرئيس، جو بايدن، لن يوقع اتفاقاً لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأميركي.

بالمقابل، رأى مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي أنه "في حال اتخذت الولايات المتحدة قراراً صائباً، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع".

كما اعتبر في تغريدة على حسابه في تويتر، الجمعة، أن "الأميركيين يرون أن الرد البناء هو القبول بشروطهم، لكن إيران ترى أنه الاتفاق المتوازن والمضمون".

فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، استعداد بلاده عقد اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في المفاوضات في فيينا الأسبوع المقبل لإعلان الاتفاق النهائي، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

مفاوضات طويلة ومعقدة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهراً، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم بوريل، الرد الإيراني الأول قبل نحو أسبوعين (منتصف أغسطس 2022)، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران أمس، والذي وضع المحادثات ثانية في مهب الريح.