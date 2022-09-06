أمام الأمم المتحدة.. فنان إيراني بارز يدعو للاحتجاج ضد رئيسي

دعا المطرب الإيراني البارز داريوش إقبال زاده الإيرانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إلى تجمع احتجاجي حاشد في مدينة نيويورك ضد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أمام مقر الأمم المتحدة خلال كلمة له في 21 من الشهر الجاري.

وجاءت دعوة داريوش في حفلته الأخيرة في أميركا أمام جماهير غفيرة طلب خلالها من الإيرانيين "إيصال صوت شعبهم المضطهد في الداخل واحتجاجاتهم على الفقر وانعدام الحريات الشخصية والاجتماعية وقمع النساء" في إيران.

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كذلك طالب المطرب الشهير الموجودين في الحفلة المشاركة في هذه التظاهرات "بعيداً عن أي عقيدة وإيديولوجية ينتمون إليها".

جاء هذا بعدما أعلنت السلطات الإيرانية أن إبراهيم رئيسي يعتزم الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عقوبات أميركية

يذكر أن رئيسي يخضع للعقوبات الأميركية بتهمة "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال احتجاجات عام 2019 في إيران والتي راح ضحيتها 1500 قتيل بيد الأمن والحرس الثوري.

ومقتل العديد في السجون تحت التعذيب بالإضافة إلى صدور أحكام الإعدام ضد متظاهرين حيث كان يرأس رئيسي السلطة القضائية في إيران حينها.

وطالب الإيرانيون المعارضون بملاحقة رئيسي لدوره في "لجنة الموت" التي نفذت الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988.