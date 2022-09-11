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"الحكومة تكذب".. استياء بين زائري الأربعين الإيرانيين

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زوار إيرانيون على الحدود (أ ف ب)
زوار إيرانيون على الحدود (أ ف ب)

"الحكومة تكذب".. استياء بين زائري الأربعين الإيرانيين

دبي -العربية.نت

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اتهم مواطنون إيرانيون من "زائري الأربعين" الدينية الحكومة الإيرانية بالكذب، مشيرين إلى شح الإمكانات المقدمة لتسهيل السفر إلى العراق.

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وفي مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل، اتهم أحد الزوار الإيرانيين إلى كربلاء التلفزيون الإيراني بالكذب، لافتاً إلى أنهم يعانون من الجوع والعطش.

إرباك على الحدود

كما تسبب توافد أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين القادمين إلى محافظة كربلاء لإحياء زيارة الأربعين الدينية، التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل، بإرباك شديد في معظم المنافذ الحدودية شرق البلاد، ما اضطر السلطات الإيرانية، أول من أمس، لإغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق.

يشار إلى أنه انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو لزوار إيرانيين عائدين من العراق لحضور مراسم الأربعين، يشتكون ارتفاع أسعار النقل على الجانب العراقي فضلاً عن نقص المياه والتسهيلات.

وتم نشر مقاطع فيديو مختلفة عن ازدحام وتجول حجاج الأربعين الإيرانيين على الحدود ونقص المرافق.

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