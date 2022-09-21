مواقع حكومية إيرانية تتعرض للقرصنة

أفاد ناشطون محليون الأربعاء، بتعرض مواقع حكومية إيرانية للقرصنة.
ووفق المعلومات، تعرّضت عدد من المواقع الإلكترونية وأنظمة الإنترنت التابعة لمؤسسات رسمية في إيران لقرصنة بحيث أصبح الوصول إليها غير ممكن.
هجمات أخرى
يأتي هذا الهجوم السيبراني بعد أشهر من استهداف سيبراني آخر طال بعض المؤسسات والأماكن في إيران، حيث تم اختراق عدة قنوات إذاعية وتلفزيونية حكومية إيرانية في شهر آذار/مارس الماضي، بما في ذلك القناة الأولى وراديو "بيام" وراديو "جوان" وراديو "القرآن"، ولمدة حوالي 10 ثوانٍ، تم بث صور لقادة مجاهدي خلق وشعارات وصور مناهضة لمسؤولي النظام الإيراني.
وأشارت تقارير من داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حينها، إلى أن عددا من مسؤوليها وموظفيها تم عزلهم واستجوابهم في أعقاب الهجمات الإلكترونية.
أما الهجوم الأوسع، فكان في أكتوبر أيضاً، كوطال نظام التزود بالوقود الوطني في إيران، حيث تم قطع التزود بالوقود للمركبات لفترة طويلة.
كما تم اختراق عدد من اللوحات الإعلانية الإلكترونية في كرج ومدن أخرى، بما في ذلك أصفهان، ورفعت شعارات ضد خامنئي.
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