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This image grab from a UGC video made available on twitter on October 10, 2022 reportedly shows employees blocking a road leading to the Asaluyeh Petrochemical Refinery in Iran's southwestern Bushehr province. A wave of unrest has rocked Iran since 22-year-old Masha Amini died on September 16 after her arrest by the morality police in Tehran for allegedly breaching the country's strict rules on hijab headscarves and modest clothing. (Photo by UGC / AFP) / NO USE AFTER OCTOBER 19, 2022 21:00:00 GMT - ISRAEL OUT - NO RESALE - NO INTERNET / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: UGC - ANONYMOUS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO INTERNET - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ARCHIVE -NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: UGC - ANONYMOUS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO INTERNET - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ARCHIVE -NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT
الاحتجاج في منشأة عسلويه للنفط في إيران أمس
احتجاجات إيران

احتجاجات عمال النفط تتوسع في إيران.. والسلطات توقف عدداً منهم

الإضرابات العمالية تأتي وسط استمرار الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني خاصة في مناطق إيران الكردية

العربية.نت
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انضم عمال مصفاة عبادان، جنوب غربي إيران، اليوم الثلاثاء إلى الإضرابات العمالية التي نظمها عمال شركات النفط على مستوى البلاد.

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد إضافةً لمطالب أخرى تتعلق بعدم دفع الأجور لشهور.

من الاحتجاجات في طهران الأسبوع الماضي
من الاحتجاجات في طهران الأسبوع الماضي

هذا وتعد مصفاة عبادان التي بدأت العمل عام 1991 أكبر مصفاة في إيران.

وقذ نُظمّت حركات إضراب بعدة منشآت للطاقة في جنوب غرب إيران لليوم الثاني اليوم الثلاثاء، إذ احتج العمال في مصفاة نفط عبادان وكانجان ومنشأة بوشهر للبتروكيماويات. وأظهرت مقاطع فيديو عشرات العمال وهم يهتفون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات الإيرانية عدداً من الأشخاص أمس الاثنين على هامش تجمع لعمال في منطقة حيوية للإنتاج النفطي بجنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.

وتعد عسلويه الواقعة في محافظة بوشهر والمطلة على الخليج، من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران، لاسيما حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز.

وقال حاكم المدينة علي هاشمي إن "عمالاً في مصنع للبتروكيماويات يقع في عسلويه، نظموا تجمعاً نقابياً" الإثنين، وفق ما نقلت وكالة "فارس".

وأضاف: "للأسف، اخترق بعض الانتهازيين التجمع"، وقاموا "بإضرام النيران ببعض الأكشاك الموجودة في الموقع إضافةً إلى بعض حاويات النفايات".

الاحتجاج في منشأة عسلويه للنفط في إيران أمس
الاحتجاج في منشأة عسلويه للنفط في إيران أمس
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وأشار الى أنه "مع تدخل قوات الأمن، تم تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف عدد منهم"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأتت هذه التحركات العمالية في وقت تشهد إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

هذا واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران اليوم، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية التي كانت مراكز محورية في حملة قمع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

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