احتجاجاً على قتل المتظاهرين.. صرخة من ممثلة إيرانية شهيرة

احتجاجا على قتل المتظاهرين في بلادها، طلبت ممثلة السينما الإيرانية البارزة فاطمة معتمد آريا، أن تُزال صورتها من جدارية ساحة ولي العصر التي تضم صورا لنساء إيرانيات بارزات.

وقالت في فيديو: "أنا والدة مهسا، أنا والدة سارينا، أنا أم كل الأبناء الذين قتلوا في هذا البلد، لست مجرد امرأه في أرض القتلة".

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يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، لم تهدأ التظاهرات في البلاد، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 201 شخص على الأقل، بينهم 23 طفلاً، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة إن القتلى سقطوا في 18 محافظة، مشيرة إلى أن غالبيتهم سقطوا في محافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية.

وبحسب المنظمة، قُتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على التظاهرات في أنحاء البلاد، حسب ما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقراً.

كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصاً آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة في بيان.

يشار إلى أن وفاة أميني أشعلت منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.