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العداءة الإيرانية ألناز ركابي
العداءة الإيرانية ألناز ركابي

اختفاء عداءة إيرانية بعد ظهورها بلا حجاب في منافسة بكوريا

لندن - العربية.نت 
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اختفت عدّاءة إيرانية نشرت "العربية.نت"، أمس الاثنين، خبراً معززاً بفيديو عن تمثيلها إيران بنهائيات منافسات التسلق الآسيوية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، وهي "ألناز ركابي" البالغة 33 عاماً.

فقد نقل القسم الفارسي بإذاعة "بي بي سي" البريطانية "عن مصدر مطلع" في ساعة متأخرة مساء أمس، أنها اختفت "وأصبحت من المفقودين بعد أن صادروا جواز سفرها وهاتفها المحمول" من دون ذكر لمن قام بالمصادرة، إلا إذا كان القيّمون على فريقها.

شاهد عدّاءة إيرانية تظهر من دون حجاب في منافسات دولية بكوريا سوشيال ميديا شاهد عدّاءة إيرانية تظهر من دون حجاب في منافسات دولية بكوريا

وبدأ كل شيء حين لم يتمكن أحد من أصدقاء العدّاءة، من الاتصال بها منذ ليلة الأحد، فيما صدر أمس عن إدارة الفندق الذي كانت نزيلة فيه مع فريقها الإيراني، أن الفريق "غادر الفندق صباح أمس الاثنين" مع الترجيح بأن العدّاءة لم تعد مع الفريق إلى إيران، وهي التي تعلم أن العقوبات الصارمة تنتظرها هناك، لخلعها الحجاب بحسب ما نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، لذلك فالمرجح أنها بقيت في كوريا الجنوبية لتتدبر أمرها، أو غادرتها إلى بلد آخر قد تطلب فيه اللجوء.

وكانت ركابي شابة أخرى تخطف الأضواء وسط احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر الماضي بلا توقف، بتحديها القوانين الخاصة بالحجاب في الأماكن العامة، ومشاركتها بنهائيات منافسات التسلق من دون حجاب، تمردا منها على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب بالسجن والغرامات.

فقررت خلعه

وكانت العدّاءة شاركت في مسابقات أخرى في النهائيات بحجابها، ولكن يبدو أنها غيرت موقفها بعد أن تأثرت بما يجري في إيران من احتجاجات، فقررت خلعه والظهور علنا من دونه يوم الأحد الماضي، كدعم منها للمحتجين المستمرين باحتجاجاتهم حتى الآن.

ركابي، وفق صحيفة Tehran Times الإنجليزية اللغة بإيران، أصبحت في 2021 أول إيرانية تفوز بميدالية في بطولة العالم للاتحاد الدولي لرياضة التسلق(IFSC) كما ببرونزية أيضا. ثم أصبحت بعد منافسات كوريا الجنوبية، واحدة من أوائل الرياضيات اللواتي خالفن قوانين الحشمة الصارمة في إيران علنًا.

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