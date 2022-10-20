تقرير أميركي: الأقليات العرقية قد تحسم مصير النظام في إيران

موجة الاحتجاجات المتصاعدة التي تهز إيران منذ 17 سبتمبر ليست الأولى التي يواجه فيها النظام الثيوقراطي في البلاد اضطرابات جماعية. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الحالية استثنائية في نطاقها ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. هذه الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، الفتاة الكردية الإيرانية التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، وكانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق لم تقتصر على طهران ومدن أخرى في قلب إيران، ولكنها اجتاحت المحافظات الحدودية النائية أيضًا. كما انضم عمال الصناعة وأصحاب متاجر البازار وهي دوائر انتخابية مهمة للنظام أيضًا للمظاهرات.

وفي خروج آخر عن الاضطرابات السابقة، قاتل المتظاهرون واستهدفوا الشرطة وقوات الأمن، التي قتلت مئات المتظاهرين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع اشتعلت النيران في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران وسمع طلقات نارية وأبلغ عن سقوط العديد من القتلى. ومع استمرار تكثيفها، قد تشكل هذه الموجة من المظاهرات التحدي الأكبر للنظام منذ سيطرة الخميني على السلطة في عام 1979.

مادة اعلانية

ولعل أهم جانب في الانتفاضة الحالية هو الدور الرئيسي الذي تلعبه الأقليات العرقية في إيران. ووفقًا لـ"بي بي سي نيوز" BBC News، استهدفت قوات الأمن وقتلت عددًا غير متناسب من المتظاهرين من الأقليات، مع تركيز كبير للقتلى في بلوشستان ومنطقة بحر قزوين في شمال غرب إيران. وارتكبت قوات الأمن مذبحة صريحة في مدينة زاهدان القريبة من الحدود مع باكستان والتي يسكنها أغلبية بلوشية.

وفي 30 سبتمبر، قتلت قوات النظام أكثر من 80 من سكان زاهدان أثناء مغادرتهم صلاة الجمعة، وارتدت قوات الأمن الزي البلوشي التقليدي لتجنب كشفهم قبل فتح النار على المصلين وفقا لتقرير نشره موقع "فورين بولسي" Foreign Policy.

ويضيف تاريخ إيران من المظالم العرقية - خاصة في المقاطعات غير الفارسية التي تسيطر عليها طهران - وقودًا إضافيا للأوضاع المشتعلة، وتشير حملة القمع القاسية التي يمارسها النظام في زاهدان وأماكن أخرى إلى أن النظام على علم بذلك.

وتعد طبيعة إيران المتعددة الأعراق أيضًا جزءًا مهمًا من السياسة الإيرانية، وهي مصدر للاضطراب المحتمل الذي تم استبعاده إلى حد كبير من الناقشات خارج إيران. ويميل الخبراء والمعلقون الغربيون إلى النظر إلى إيران من خلال عيون النخبة الفارسية، تمامًا كما نظر الغرب منذ فترة طويلة إلى روسيا من خلال العين الإمبراطورية لموسكو مع مساحة صغيرة للمشاهد الأوكرانية، ناهيك عن الداغستانية أو التتار لكن العالم يتجاهل هذه الحقائق واحتمالات الصراع الداخلي والتفكك.

وتشكل الأقليات العرقية غير الفارسية الأذربيجانيون والأكراد والعرب والتركمان والبلوش والعشرات أكثر من نصف سكان إيران، وهم يسيطرون على مناطق شاسعة من البلاد خارج القلب الفارسي الذي يحيط بطهران. وتعيش معظم هذه الأقليات في المقاطعات الحدودية وتشترك في روابط مع عرقية مشتركة في الدول المجاورة، مثل العراق وأذربيجان وباكستان. وتحظر طهران الأقليات على تعليم أطفالهم أو تلقي الخدمات الحكومية بلغاتهم الأصلية، ولكن حتى مع ذلك، وفقًا لبيانات الحكومة الإيرانية فإن 40% من مواطني البلاد لا يجيدون اللغة الفارسية. وغالبًا ما تسخر وسائل الإعلام الرسمية والكتب المدرسية من الأقليات الإيرانية وتستخدم المجازات العنصرية ضدهم.

ومع استمرار تقدم النشاط المناهض للنظام، ستلعب الأقليات العرقية دورًا متزايد الأهمية. ويعرف النظام أن العديد من الفرس المهيمنين على المعارضة الإيرانية قد يكرهون النظام، لكنهم يكرهون فكرة فقدان السيطرة على المحافظات أكثر. وتحاول طهران بالفعل مناشدة المشاعر القومية الفارسية لمحاولة تقسيم المعارضة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية فقط هي التي يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على المحافظات.

ومن خلال لعب الورقة العرقية، نشرت وسائل الإعلام وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خرائط لتقسيم إيران إلى مقاطعات عرقية، محذرة المعارضة القومية الفارسية مما يمكن أن يحدث إذا سقط النظام.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت المواجهة بين الأقليات العرقية في إيران والنظام الحاكم. وهناك عنف متبادل حيث النظام يستهدف الأقليات العرقية والعكس صحيح.

والجدير بالذكر أن الموجة الحالية من الاضطرابات المناهضة للنظام تحدث في المحافظات التي نادرًا ما شهدت مظاهرات مناهضة للحكومة منذ توطيد الثورة الإسلامية في أوائل الثمانينيات. وهذا لا يشمل فقط بلوشستان الواقعة على الحدود الباكستانية، ولكن مقاطعات بحر قزوين جيلان ومازاندران وكلستان، حيث المجموعات العرقية المهيمنة هي جيلان ومازاندراني والتركمان على التوالي. وفي العقود الأخيرة، كان بإمكان النظام الاعتماد على سلبية هذه المحافظات، حتى مع ظهور نشاط مناهض للنظام في طهران وأماكن أخرى لكن ليس هذه المرة.

ويمكن أن يكون للأقليات العرقية في إيران تأثير كبير على نجاح النشاط المناهض للنظام حيث تقع العديد من المواقع الإستراتيجية الأكثر أهمية في إيران في مناطق تقطنها أقليات عرقية.

وإذا انهار النظام أو فقد القدرة على السيطرة على المحافظات، فقد تحاول عناصر من بعض المجموعات العرقية إقامة حكم ذاتي. لكن لن يكون هذا جديدًا: لقد حدث هذا خلال الثورة الإسلامية عام 1979، عندما حاولت بعض المجموعات العرقية غير الفارسية الرئيسية بما في ذلك الأكراد والتركمان والعرب الانفصال عن إيران بعد رحيل الشاه، وحاول الأذربيجانيون تأسيس الحكم الذاتي لكنهم فشلوا.

وحاليا النظام الحالي وأي بديل محتمل سيعارض أي تغيير في حدود إيران. وعلى عكس موسكو ، التي سمحت لمعظم الجمهوريات بالسير في استقلالها بعد الانهيار السوفييتي، لا تستطيع المعارضة الإيرانية حتى الموافقة على السماح للأقليات بتعليم لغاتها الأم في المدارس، ناهيك عن التمتع بالحكم الذاتي. وهذا يمهد الطريق نحو صراع عنيف في حالة انهيار النظام، مما يؤثر على كل دولة على الحدود مع إيران ويؤدي إلى هجرة واسعة النطاق إلى أوروبا وأماكن أخرى.

وحث التقرير الولايات المتحدة وأوروبا وجيران إيران أن يراقبوا عن كثب العلاقة بين النظام والأقليات الإيرانية وأن يستعدوا لعدد من النتائج المحتملة.