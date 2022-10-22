اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A demonstrator holds a placard during a protest following the death of Mahsa Amini in Iran, in Berlin, Germany, October, 22, 2022. REUTERS/Christian Mang
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
احتجاجات إيران

احتجاج مناهض للنظام الإيراني يجذب عشرات الآلاف في برلين

بعض المتظاهرين قدموا من مختلف مناطق ألمانيا ودول أوروبية أخرى لإظهار دعمهم للمحتجين في إيران

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تجمع عشرات الآلاف في العاصمة الألمانية برلين، السبت، للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران، حيث تحولت التظاهرات، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق إلى تحدي لنظام طهران.

من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين

ووفقاً لتقديرات شرطة برلين، فقد شارك 80 ألف شخص في التظاهرة التي نظمت في وقت متأخر بعد الظهر.

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تنتقد قادة إيران، وحمل كثير منهم شعار "المرأة، الحياة، الحرية" باللغتين الإنكليزية والألمانية.

وبدأت التظاهرة، التي نظمتها مجموعة "المرأة، الحياة، الحرية"، من أمام عمود النصر في حديقة تيرغارتن ببرلين وجابت وسط العاصمة الألمانية.

من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين

وأشار بعض المتظاهرين إلى أنهم قدموا من مختلف مناطق ألمانيا ودول أوروبية أخرى لإظهار دعمهم للمحتجين في إيران.

وقال شكيب لولو، وهو إيراني يقيم في هولندا: "من المهم أن نكون هنا، وأن نكون صوت الشعب الإيراني الذي يُقتل في الشوارع. هذا لم يعد احتجاجاً، هذه ثورة في إيران. وعلى شعوب العالم أن يعترف بها".

من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
مجموعة قرصنة تنشر بيانات متعلقة بالطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها إيران احتجاجات إيران مجموعة قرصنة تنشر بيانات متعلقة بالطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها

وفي طهران، اندلعت المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، السبت، في عدة جامعات.

وركزت الحركة الوطنية في إيران في البداية على الحجاب الإلزامي بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، لكنها تطورت سريعاً للمطالبة بوقف القمع وغيرها من المطالب السياسية والحياتية.

وقامت قوات الأمن بتفريق التظاهرات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقا لمنظمات حقوقية.

من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من 8
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
  • من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
(8 صور)
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من التظاهرة في برلين السبت تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ضربات هزت سمعة استخبارات بوتين ضربات هزت سمعة استخبارات بوتين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط