إيران تندد "بشدة" بالمطالبة بتحقيق أممي حول استخدام مسيراتها بأوكرانيا
ناصر كنعاني: "لن نتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني"
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران نددت بشدة، اليوم السبت، بمطالبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة بالتحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن دعوة ما يسمى الثلاثي الأوروبي، أمس الجمعة "خاطئة ولا أساس لها"، وإنه "تم رفضها وإدانتها بشدة".
وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 التي تحوم نحو هدفها وتنفجر عند الاصطدام بالهدف.
وتنفي طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن تكون قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية نقلا عن كنعاني "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في سعيها لحماية مصالحها القومية وتأمين حقوق الشعب الإيراني النبيل، تحتفظ بحق الرد على أي أفعال غير مسؤولة".
وأضاف دون ذكر تفاصيل "لن نتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".
وطالبت البلدان الأوروبية الثلاثة، في خطاب وقع عليه مبعوثها لدى الأمم المتحدة واطلعت عليه رويترز، الأمم المتحدة بفتح تحقيق، وقالت إن استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2231 الذي يصدق على اتفاق إيران النووي المبرم في 2015.
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