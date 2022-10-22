تقارير غربية: تهريب العشرات من أطباق "ستارلينك" إلى إيران

دخلت أجهزة استقبال هوائية لخدمة "ستارلينك" للأقمار الصناعية، إلى إيران عن طريق التهريب على أمل توفير اتصال احتياطي بالإنترنت حال إغلاق السلطات للشبكة العنكبوتية وذلك وفق تقرير لمجلة "تايم".

ونشط الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الذي تملك شركته "سبايس إكس" أقماره الاصطناعية فوق إيران خلال الشهر الماضي، بعد أن مهدت الحكومة الأميركية الطريق أمام شركات التكنولوجيا للعمل هناك لدعم موجة من الاحتجاجات، بحسب المجلة الأميركية.

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والجمعة، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن البيت الأبيض أجرى محادثات مع ماسك لبحث إمكانية توفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لإيران، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

وقالت الشبكة إن المحادثات تأتي في الوقت الذي تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن طرق لدعم حركة الاحتجاج الإيرانية التي اندلعت الشهر الماضي على خلفية وفاة مهسا أميني.

واشتكى النشطاء في إيران من انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق متفرقة من البلاد وذلك بهدف قطع المتظاهرين عن الوصول للعالم الخارجي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم جهاز استقبال ستارلينك يبحث عن إشارة على سطح أحد المنازل يقال إنه في طهران.

ويأتي ذلك بهدف ذي اتجاهين: السماح للمتظاهرين بالتواصل فيما بينهم، ولضمان استمرار العالم بفتح نافذة على المواجهة مع نظام ثيوقراطي له تاريخ في إخماد الاحتجاجات السلمية بوحشية، لا سيما عندما يكون ذلك غير مرئي.

واندلعت الاحتجاجات الحالية في إيران بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وبعد ارتفاع وتيرة التظاهرات، ينقطع الإنترنت معظم اليوم في طهران والمراكز السكانية الأخرى. كما أُغلق إنستغرام وتم تصفية المنصات المتبقية بشدة.

وتوفر ستارلينك التي أطلقت أواخر العام 2020 خدمة الإنترنت السريعة إلى الزبائن في المناطق حيث تعد شبكات الإنترنت الأرضية الثابتة والمتحركة ضعيفة، عبر مجموعة أقمار صناعية موضوعة في مدار أرضي منخفض.