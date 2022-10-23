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بعد قرصنة بياناتها.. الطاقة الذرية الإيرانية تقر باختراق بريدها

دبي - العربية.نت
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بعد قرصنة بياناتها ونشرها على شبكة الإنترنت، أقرت الدائرة الإعلامية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد باختراق خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية من دولة أجنبية مما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت.

قراصنة "بلاك ريوارد" ينجحون في اختراق هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إيران احتجاجات إيران قراصنة "بلاك ريوارد" ينجحون في اختراق هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

كما قالت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية "تم نشر هذه البيانات بهدف جذب الانتباه العام"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تأتي في إطار "الحرب النفسية ولا قيمة لها".

وكانت قناة (إيران إنترناشيونال) قالت أمس السبت إن مجموعة (بلاك ريوارد) للقرصنة نفذت تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها.

جوازات سفر وتصاريح

كما قالت القناة إن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.

وأضافت أن الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة بجنوب إيران.

هذا وكانت مجموعة (بلاك ريوارد) للقرصنة، حذرت السلطات الإيرانية الجمعة، أنها ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة حال عدم إفراج طهران عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين في البلاد.

يذكر أن وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (2022)، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، أججت التظاهرات في إيران والتي لم تهدأ حتى اليوم.

في المقابل تصدت السلطات بعنف لهذا الحراك، حيث عمد عناصر الشرطة إلى إطلاق الرصاص الحي في العديد من الأحياء، والمواقع، كما اعتقلوا المئات بلا رحمة.

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