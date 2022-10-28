هتافات تصدح شمال إيران: "سنقتلك يا نصر الله"

على وقع استمرار التظاهرات في المدن الإيرانية ضد النظام احتجاجا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق قبل 40 يوماً، صدحت هتافات في مدينة لاهيجان شمالي البلاد من نوع آخر.

فقد هنف المحتجون ضد زعيم ميليشا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، قائلين: "سید حسن نصر الله نقتلك يا وقح".

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أتت هذه التطورات بينما شهدت مدن إيرانية مختلفة احتجاجات يوم الخميس، حيث تجمع الأطباء في أصفهان، وسط إيران، أمام منظمة النظام الطبي في هذه المدينة في اليوم الأربعين لمقتل نيكا شاكرمي.

كما ألقت القوات الأمنية القبض على بعض الأطباء المشاركين في الاحتجاج.

في حين أظهرت فيديوهات طلاباً نظموا تجمعات احتجاجية، حيث تجمع طلاب جامعة "بارس" للفنون والعمارة بطهران في ساحة الجامعة، ورددوا هتافات مثل "يجب إطلاق سراح الطالب المسجون"، و"إذا قتل شخص سيبقى خلفه ألف شخص"، و"أيها الجالسون.. مهسا القادمة ستكون منكم".

مظاهرات لم تهدأ

يشار إلى أنه ومنذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها في معظم الأحيان شبان وشابات وطالبات في رسالة سياسية وتحد للسلطات، وتأكيد على أن الشريحة الشابة أو ما يعرف بالجيل زي "GENERATION Z" في واد والسلطات في واد آخر، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمراقبين على مدى الأسابيع الستة الماضية.