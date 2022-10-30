إيران.. رئيسي يهدد المحتجين ويتحدث عن "خط أحمر"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن الأمن في إيران "خط أحمر"، ولن يسمح لمن سمّاهم "الأعداء" بتقويضه، وذلك في خضم احتجاجات في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

وقال رئيسي: "الأمن هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية، ولن نسمح للعدو بتنفيذ مخططاته بأي شكل من الأشكال لتقويض هذه الثروة الوطنية القيمة".

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يأتي هذا بينما تجمّع متظاهرون إيرانيون مجدداً الأحد، متحدّين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

واحتج الطلاب ليل السبت ويوم الأحد في أنحاء إيران رغم تحذير قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي المتظاهرين بقوله "لا تخرجوا إلى الشوارع".

وتوفيت أميني في 16 سبتمبر عن 22 عاماً، بعد توقيفها في طهران لاتهامها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، ما أثار موجة من الاضطرابات ودفع بالسلطة إلى الرد عليها من خلال حملة قمع وحشية.

وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي أسست عام 1979.