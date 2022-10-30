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This handout picture provided by the Iranian presidency shows Iran's President Ebrahim Raisi chairing a cabinet meeting in the capital Tehran on September 28, 2022. (AFP)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
احتجاجات إيران

إيران.. رئيسي يهدد المحتجين ويتحدث عن "خط أحمر"

متظاهرون إيرانيون يتجمعون مجدداً الأحد، متحدّين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني

العربية.نت
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن الأمن في إيران "خط أحمر"، ولن يسمح لمن سمّاهم "الأعداء" بتقويضه، وذلك في خضم احتجاجات في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

وقال رئيسي: "الأمن هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية، ولن نسمح للعدو بتنفيذ مخططاته بأي شكل من الأشكال لتقويض هذه الثروة الوطنية القيمة".

يأتي هذا بينما تجمّع متظاهرون إيرانيون مجدداً الأحد، متحدّين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

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الأمن يفرق الاحتجاجات في جامعة بمشهد الأسبوع الماضي
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واحتج الطلاب ليل السبت ويوم الأحد في أنحاء إيران رغم تحذير قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي المتظاهرين بقوله "لا تخرجوا إلى الشوارع".

وتوفيت أميني في 16 سبتمبر عن 22 عاماً، بعد توقيفها في طهران لاتهامها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، ما أثار موجة من الاضطرابات ودفع بالسلطة إلى الرد عليها من خلال حملة قمع وحشية.

وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي أسست عام 1979.

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