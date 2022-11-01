تسريب صور لوزير إيراني.. حاضناً صديقته بلا حجاب

على مدى الساعات الماضية تصدر اسم رستم قاسمي مواقع التواصل في إيران وحسابات آلاف الناشطين المعارضين، تحت وسم #رستم_قاسمی_وزیر_راه أي رستم قاسمي وزير الطرق.

أما السبب فتسريب صور للقيادي في الحرس الثوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية الحالي في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، حاضنا صديقته دون حجاب في ماليزيا.

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وعلى الرغم من أن تلك الصور تعود لسنوات خلت، إلا أنها انتشرت خلال الساعات الماضية، في وقت تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة، انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.

حلال لهم.. وحرام على الإيرانيين!

ما دفع مئات الإيرانيين إلى انتقاد ما وصفوه بـ "الخبث الفاضح لدى مسؤولي السلطة" في البلاد.

كما اعتبر آخرون أن تلك الصور لخير دليل على أن رجالات النظام الحاكم في البلاد تحرم على الشعب ما تحلله لها، لاسيما أن قاسمي من المتشددين في موضوع الحجاب، والداعمين لقمع الاحتجاجات.

سردار پاسدار رستم قاسمی، وزیر فعلی راه و شهرسازی رئیسی، سال ۲۰۱۱، دو سال پس از مرگ همسرش، زمانی که وزیر نفت احمدی‌نژاد بود در سفری به مالزی همراه با معشوقه‌اش در محوطه پشتی برج‌های دوقلوی پتروناس کوالالامپور.



کثافت‌های دورو.#مهسا_امینی pic.twitter.com/ydAMnxrq6N — آن♡(پارس‌‌ِ توییتر) (@persian_artist) November 1, 2022

أتى ذلك، فيما لا تزال الاحتجاجات مستمرة في البلاد منذ 16 سبتمبر الماضي، اثر وفاة أميني، ابنة الـ 22 عاماً، في حراك غير مسبوق منذ 2019، شارك فيه آلاف الشبان والشابات الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع.

مقتل 250 متظاهراً

كما ساهم طلاب الجامعات والمدارس أيضا في رفد تلك التظاهرات التي تصدرتها النساء، للمطالبة باحترام حقوقهن، وحقهن في التعبير عن آرائهن والتحكم بلباسهن وحياتهن في ظل قوانين صارمة مطبقة منذ عقود في البلاد.

ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للسلطات وللزعماء الحاكمين من رجال الدين منذ ثورة 1979.

إلا أن القوى الأمنية تصدت لها بعنف، ما أدى إلى مقتل المئات من المحتجين، إذ أكد عدد من المنظمات الحقوقية مقتل ما لا يقل عن 250 متظاهرا، فيما اعتقل الآلاف في أنحاء إيران.