صواريخ ومسيرات إلى موسكو.. شحنة أخرى مرتقبة من طهران

على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء مراراً في السابق، كشف مسؤولون غربيون أن إيران تستعد لإرسال نحو ألف قطعة سلاح إضافية إلى روسيا، فضلا عن المسيرّات لاستخدامها بمعاركها في أوكرانيا.

وذكر المسؤولون، وهم من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني، أن الشحنة الجديدة تتضمن صواريخ باليستية قصيرة المدى ومزيدا من الطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

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فيما أشاروا إلى أن هذه المرة "الأولى التي ترسل فيها طهران صواريخ متطورة دقيقة إلى موسكو، مما قد يعطي الكرملين دفعة كبيرة في ساحة المعركة".

450 طائرة مسيّرة

كما أوضحوا أن آخر شحنة أسلحة إيرانية تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة "استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير فتاك على جبهات القتال الأوكرانية".

وستمثل هذه الشحنة الجديدة المتوقعة زيادة كبيرة في الدعم الإيراني للجهود الحربية الروسية.

وفي حين أن التوقيت الدقيق لموعد وصول الشحنة غير واضح، إلا أن المسؤولين يعتقدون أنه سيكون بالتأكيد قبل نهاية العام.

روسيا تكثف استخدامها

يذكر أن الطائرات بدون طيار لعبت دوراً مهماً في الصراع منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

لكن استخدامها للدرون زاد منذ الصيف، حين أكدت كييف أنها أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

كما تم في الأسابيع الأخيرة، استخدام تلك الطائرات لاستهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا.

ويُعد إرسال المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.