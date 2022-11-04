ألمانيا: مجموعة السبع اتفقت على فرض عقوبات إضافية على إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا اليوم بألمانيا، اتفقوا على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قالت بيربوك، إن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إن "مجموعة السبع ناقشت أفضل السبل لإيصال المساعدات والأسلحة لأوكرانيا"، مضيفةً: "حين تهاجم الديمقراطية يجب أن ندافع عنها بكل ما نملك".

وتابعت بيربوك: "لدينا خطط طويلة الأمد لمساعدة أوكرانيا"، معتبرةً أن "روسيا تحاول خلط الأوراق، لكننا سنظل إلى جوار أوكرانيا في الشتاء".

هذا ووافقت مجموعة السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي تستهدفها روسيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة في بيان الجمعة.

وأوضح الوزراء بعد اجتماع في مدينة مونستر الألمانية "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع من أجل مساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه".

وفي مواجهة تكثيف الضربات الروسية على المعدات المدنية مع اقتراب فصل الشتاء، يجب أن تسمح هذه الآلية بتنسيق المساعدات الملموسة من البلدان لإصلاح المنشآت وتقديم "مضخات مياه وأجهزة تدفئة ومساكن ومرافق صحية وأسرّة وأغطية وخيم"، كما أوضحت في اليوم السابق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة السبع.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع: "نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والسياسي والتقني والدفاعي الذي تحتاج إليه أوكرانيا للتخفيف من معاناة شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً".

كما ندّدوا في بيانهم الختامي بـ"خطاب روسيا النووي غير المقبول". وحذّروا من أن "أي استخدام روسي لأسلحة كيمياوية أو بيولوجية أو نووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

كما رفضت الدول الصناعية (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان) اتهامات موسكو "الكاذبة" بأن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة".

وأشاروا إلى أن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكد أن هذه المزاعم لا أساس لها".

وستستمر مجموعة السبع في فرض "أثمان اقتصادية على روسيا والدول الأخرى أو الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الدعم العسكري لحرب موسكو.. كما فعل بعضنا في ما يتعلق بتسليم إيران" طائرات مسيّرة لروسيا، على ما قال الوزراء.

وفي هذا الإطار، جدّدوا دعوتهم إلى سلطات بيلاروسيا لـ"وقف السماح بحرب العدوان الروسية" بما في ذلك السماح لجنود روس بالتمركز على أراضيها التي استخدمتها روسيا كقاعدة خلفية لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.