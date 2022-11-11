تنديد فرنسي بريطاني بقمع إيران للاحتجاجات ودعم روسيا

نددت بريطانيا وفرنسا "بالقمع الإيراني العنيف للاحتجاجات السلمية المشروعة" وبدعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الطائرات المسيرة.

وندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في بيان مشترك أصدراه اليوم الجمعة بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله، بما في ذلك "نقل الطائرات المسيرة والصواريخ"، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأنشطة.

مادة اعلانية

"لا سلاح نوويا"

كما أكد الوزيران ضرورة العمل على ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، وعبرا عن القلق العميق إزاء تعاون طهران المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

أتى هذا البيان بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أن المملكة المتحدة استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا، وفق رويترز.

تصاعد التوتر

يتزامن هذا مع تصاعد حدة التوتر بين لندن وطهران في الأيام الماضية على خلفية تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، كشفت فيه أن عاملين في القناة تعرضوا لتهديدات من النظام الإيراني.

يشار إلى أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران.

انتفاضة

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما تصدت القوات الأمنية والباسيج بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.