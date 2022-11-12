326 قتيلا بينهم عشرات الأطفال.. حصيلة ضحايا احتجاجات إيران

دعا ناشطون إيرانيون إلى تظاهرات كبيرة الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى قمع احتجاجات 2019، وتشمل الاحتجاجات المتوقعة المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 326 شخصًا على الأقلّ منذ أيلول/سبتمبر، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية، التي يقع مقرّها في أوسلو.

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عشرات الأطفال والنساء

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".

كما لفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار "عددًا كبيرًا من الوفيات المبلّغ عنها" إذ لا تزال تتحقق من صحتها.

والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.

الجمعة الدامي

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.

فيما تؤكد المنظمة أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".

من جهته، دعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في إيران.

"آلية دولية"

وقال "إن "إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر على النظام الإيراني".

يشار إلى أن إيران تشهد منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

فيما تبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للنظام منذ عام 1979.