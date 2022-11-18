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تجربة صاروخية إيرانية (فرانس برس - أرشيفية)
تجربة صاروخية إيرانية (فرانس برس - أرشيفية)
نووي إيران

أميركا تشكك في تطوير إيران صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

يمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها

واشنطن - رويترز 
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أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت 5 مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائدالقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي "فرط صوتي".

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وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحافي: "تابعنا التقارير الواردة من إيران عن تطوير الصاروخ، وما زلنا نشكك في هذه التقارير".

ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع 5 مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

عقوبات أميركية جديدة

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا.

وقال بيان الخزانة إن الشركات المستهدفة، والتي تتمركز في مجموعة من الدول، تبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة، والتي تأتي ضمن جولة خامسة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران منذ يونيو 2022، تظهر عزم الوزارة "استهداف أنشطة التهرب من العقوبات".

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