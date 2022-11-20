اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من رويترز)
خاص

الديمقراطي الكردستاني: الانتفاضة بإيران تريد إسقاط الحكم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فيما تستمر الاحتجاجات التي تفجرت في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن "الانتفاضة بكل أطيافها تريد إسقاط الحكم في البلاد".

وقال مسؤول الإعلام في الحزب، آسو صالح، لـ"العربية/الحدث"، اليوم الأحد، إن الانتفاضة متعددة وغير محصورة بمكون محدد.

وضع خطير في مهاباد.. دعوات لإغاثة المحتجين من قوى الأمن إيران وضع خطير في مهاباد.. دعوات لإغاثة المحتجين من قوى الأمن

فيما كشف أن النظام في إيران يحاول شق وحدة صف الأكراد.

رغم تهديدات خامنئي

يشار إلى أنه على الرغم من تهديدات المرشد علي خامنئي بقمع الاحتجاجات ومطالبة السلطة القضائية بمحاكمة من يشارك في "الأعمال الشريرة"، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية، شكلت نحو 30 مدينة في 18 محافظة مسرحاً للاحتجاجات ضد النظام خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما انطلقت مظاهرات وإضرابات طلابية بنحو 50 جامعة وكلية في طهران ومدن أخرى، وفق ما كشفت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)

غضب حول عدة قضايا

وتعم التظاهرات البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق".

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية من أسوشييتد برس)

بينما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل نحو 400 متظاهر، بينهم 47 قاصراً، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا". كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يبحث عن مبررات لمواجهة الاحتجاجات بأساليب وحشية النظام الإيراني يبحث عن مبررات لمواجهة الاحتجاجات بأساليب وحشية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط