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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني(أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أرشيفية - فرانس برس)

طهران: واشنطن تقود حراكاً ضدنا في الوكالة الذرية

دبي- العربية.نت
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بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها عدم تعاون طهران، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن والدول الغربية بالتأثير على قرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

طهران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأنشطة إيران النووية إيران نووي إيران طهران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأنشطة إيران النووية

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن القرار الأخير الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة الذرية بخصوص بلاده "سياسي"، معتبرا أنه صدر "بضغوط من الدول الكبرى"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

رد مناسب

كما أشار إلى أن بلاده ستتخذ الموقف المناسب للرد على قرار الوكالة.

إلى ذلك، زعم أن الوكالة الدولية على علم ببرنامج بلاده النووي، وهو عكس ما أكدته تقاريرها السابقة وتصريحات مديرها رافاييل غروسي.

أما على صعيد ملف حقوق الإنسان في بلاده، فقال إنه يجب على الغرب ألا يستغله "لتحقيق مآربه". ورأى كنعاني أن "هذه الدول تستعمل موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية ولن تحصل على نتيجة.."، وفق تعبيره.

علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- رويترز)
علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- رويترز)

عدم تعاون

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الذرية كان تبنى الأسبوع الماضي قرارا يؤكد على ضرورة وفاء إيران بالتزامات الضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي واتخاذ الإجراءات المحددة دون تأخير، مندداً بعدم التعاون الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

وتبنت هذا القرار الذي يعد الثاني هذا العام بعد آخر صدر في يونيو/ حزيران الماضي (2022)، 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35.

وكانت طهران تمنعت منذ أشهر عدة، على الرغم من تصريحاتها الإيجابية حيناً والسلبية أحياناً، عن التعاون مع تحقيق يجريه مفتشو الوكالة الدولية حول 3 مواقع نووية، عثر فيها على آثار يورانيوم لم تصرح بوجودها سابقاً.

وقد أثر هذا الملف إلى جانب قضايا أخرى على المحادثات التي استمرت أشهراً في فيينا، من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي.

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