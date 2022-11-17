الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمر إيران بالتعاون مع تحقيقها

تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، في فيينا قراراً يندد بعدم تعاون إيران، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضح دبلوماسيان أن نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وافقت عليه 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35.

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وقال دبلوماسيون حضروا التصويت الذي جرى خلف أبواب مغلقة إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجهاً لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.