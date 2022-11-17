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The logo of the International Atomic Energy Agency (IAEA) is seen at their headquarters during a board of governors meeting, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Vienna, Austria, June 7, 2021. REUTERS/Leonhard Foeger
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
نووي إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمر إيران بالتعاون مع تحقيقها

نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وافقت عليه 26 دولة عضواً في مجلس حكام الوكالة

العربية.نت
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تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، في فيينا قراراً يندد بعدم تعاون إيران، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضح دبلوماسيان أن نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وافقت عليه 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35.

منشأة نووية في إيران (أرشيفية)
منشأة نووية في إيران (أرشيفية)
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وقال دبلوماسيون حضروا التصويت الذي جرى خلف أبواب مغلقة إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجهاً لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.

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