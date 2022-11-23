اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
In this Feb. 11, 2019 file photo, Iranian Revolutionary Guard members attend a ceremony celebrating the 40th anniversary of the Islamic Revolution, at the Azadi, or Freedom, Square in Tehran, Iran. On Monday, April 8, 2019, the Trump administration designated Iran’s Revolutionary Guard a “foreign terrorist organization” in an unprecedented move against a national armed force. Iran’s Revolutionary Guard Corps went from being a domestic security force with origins in the 1979 Islamic Revolution to a transnational fighting force. (AP Photo/Vahid Salemi)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مقتل عقيد بالحرس الثوري الإيراني في انفجار بريف دمشق

العقيد داود جعفري، أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا، قُتل صباح الاثنين بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي في ريف دمشق بانفجار عبوة ناسفة، وفق ما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن بيان للحرس الثوري تأكيده مقتل العقيد داود جعفري "أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا" صباح الاثنين "بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق".

العقيد داود جعفري مع خامنئي
العقيد داود جعفري مع خامنئي

واتهم الحرس الثوري "عملاء" لإسرائيل بالوقوف وراء التفجير. وحذر البيان إسرائيل من أن إيران سترد على ما أسماه الحرس الثوري "هذه الجريمة".

يذكر أن إيران داعم رئيسي لبشار الأسد في الحرب المستمرة منذ 11 عاماً، وأرسلت آلاف الجنود للقتال في صف قواته.

وقتل العشرات من القوات الإيرانية في الحرب، رغم أن طهران تقول منذ فترة طويلة إن دورها في سوريا استشاري عسكري فقط.

جثة جندي بالحرس الثوري قُتل في سوريا تعود لطهران في 2016 (أرشيفية)
جثة جندي بالحرس الثوري قُتل في سوريا تعود لطهران في 2016 (أرشيفية)
تركيا تستهدف 471 موقعاً شمال العراق وسوريا.. بينها منشآت نفطية بالحسكة سوريا تركيا تركيا تستهدف 471 موقعاً شمال العراق وسوريا.. بينها منشآت نفطية بالحسكة

في السابق صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم سيعملون على منع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، خاصة في جنوب البلاد قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، لكنها نادراً ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

إلا أنها أقرت باستهداف قواعد ميليشيات متحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل بدوره آلاف المقاتلين دعماً قوات الأسد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط