اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طلاب جامعة طهران يحتجون ضد نظام خامنئي
من إحدى الجامعات في طهران (أرشيفية)

طلاب طهران يهتفون: الموت لولاية الفقيه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تلبية للدعوات التي أطلقت سابقاً من أجل الاحتجاج تضامناً مع أهالي المناطق الكردية لاسيما، كردستان، تجمع طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة الإيرانية طهران ، اليوم السبت.

وهتف الطلاب منددين بـ"جرائم وانتهاكات" السلطات، وصدحت أصواتهم بعبارة " الموت لولاية الفقيه".

صور المعتقلين

كذلك، تجمع طلاب كلية النسيج بجامعة أميركبير للتكنولوجيا، وراحوا يغنون سوياً، تضامناً مع زملائهم المعتقلين في السجون.

كما حملوا صورهم مطالبين بإطلاق سراحهم، بحسب ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال".

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية- أسوشييتد برس)

إلى ذلك، شهدت مدينة أصفهان وسط البلاد أيضاً، تظاهرة احتجاجية حاشدة لطلبة جامعة أصفهان للتكنولوجيا.

كذلك، نظم طلاب جامعة فارابي في قم وقفة احتجاجية، منددين بقمع السلطات والاعتقالات التعسفية التي طالت طلاب الجامعة.

سبت أسود

وكان طلاب 7 جامعات في طهران دعوا في وقت سابق إلى تنظيم تجمعات احتجاجية مشتركة اليوم، تحت عنوان "سبت أسود للجامعة"، من أجل إدانة "العنف والرصاص وقمع الجامعات والأعمال الخارجة عن القانون ضد الطلاب واعتقالهم وفصلهم عن الدراسة".

أتت تلك الدعوات بعدما شهد العديد من المناطق الكردية توتراً كبيراً أمس ومواجهات مع الأمن، مع تواصل التظاهرات فيها بشكل مستمر.

فيما أعلن الحرس الثوري، ضمن حملة تهدف لاحتواء الاحتجاجات، تعزيز وجوده العسكري في تلك المناطق المضطربة.

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية- أسوشييتد برس)

غضب عارم

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات التي تفجرت منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، كما تتهم المحتجين في مناطق الأقليات العرقية بالعمل نيابة عن جماعات انفصالية معارضة.

علماً أن البلاد تعيش حراكاً وانتفاضة غير مسبوقة، منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقال من قبل الشرطة الدينية.

فقد أشعلت وفاتها غضباً عارماً، سرعان ما تحول إلى ما يشبه "الانتفاضة" من قبل الإيرانيين والإيرانيات، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يستخدم المواطن الأردني الكهرباء في التدفئة رغم ارتفاع أسعارها؟ لماذا يستخدم المواطن الأردني الكهرباء في التدفئة رغم ارتفاع أسعارها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط